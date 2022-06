Barcelona fa desaparèixer els bicitaxis dels carrers

Pels carrers de Barcelona ja no circulen els famosos "bicitaxis", que n'havien arribat a ser uns 1.400, segons l'Ajuntament. La seva desaparició de la ciutat es deu a l'ofensiva que el consistori està portant a terme per fer-los desaparèixer completament: requisa els vehicles de manera indefinida fins que els propietaris aporten una llicència d'activitat vàlida. Fa més d'una setmana que els va enviar la carta d'advertència i fins ara, no han rebut cap llicència.

“Des del @bcn_ajuntament estem lluitant per eliminar el fenomen dels #bicitaxis , que generen molèsties de circulació, problemes de seguretat i fan competència deslleial al taxi. Demanem a la @gencat que prohibeixi la seva activitat a BCN. No encaixa en el nostre model turístic ���� pic.twitter.com/x16UN2eNOs “

El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha assegurat que "l'advertència ha tingut com a resultat a pràctica desaparició dels "bicitaxis" a Barcelona". A més, l'Ajuntament demana a la Generalitat que prohibeixi aquesta activitat i està ampliant la prohibició per circular pràcticament a totes les zones turístiques de la ciutat.

Sancions i confiscació del vehicle

L'Ajuntament de Barcelona va enviar als 463 "bicitaxis" registrats una carta on els alertava que si no tenen la corresponent llicència de transport de passatgers, no poden continuar circulant. En cas de fer-ho, s’arrisquen a rebre una sanció. A més, l'Ajuntament els informa que si els confisquen el vehicle, no se'ls tornarà fins que no hi hagi una regulació específica per a la seva activitat.

D'altra banda, aquells que tinguin llicència podran circular, però l'Ajuntament ha limitat algunes zones per les quals no podran passar. El consistori regula la circulació dels bicitaxis cada estiu a través d'un decret específic, però aquest any serà encara més restrictiu. Així, no podran circular per la Sagrada Família, el Paral·lel i el quadrat d'or a l'Eixample.