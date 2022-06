Pels carrers de Barcelona ja no circulen els famosos "bicitaxis", que n'havien arribat a ser uns 1.400, segons l'Ajuntament. La seva desaparició de la ciutat es deu a l'ofensiva que el consistori està portant a terme per fer-los desaparèixer completament: requisa els vehicles de manera indefinida fins que els propietaris aporten una llicència d'activitat vàlida. Fa més d'una setmana que els va enviar la carta d'advertència i fins ara, no han rebut cap llicència.