El Mobile World Congress seguirá en Barcelona hasta 2030

Los organizadores del MWC han destacado que, desde su traslado a Barcelona en 2006, el congreso ha seguido creciendo y ahora incluye una variedad de programas y actividades durante todo el año que benefician a los ciudadanos de Barcelona, ​​Cataluña y España, así como a los sectores móviles y tecnológicos globales a través de actividades como la Mobile World Capital y mSchools.

El director general de GSMA, Mats Granryd, ha señalado: "Las circunstancias globales recientes han creado algunos de los desafíos más difíciles que hemos tenido que enfrentar y la solidez de nuestra asociación con la ciudad anfitriona ha sido un elemento fundamental para que pudiéramos recuperar el evento".

"Barcelona está tan entrelazada con la experiencia del MWC que resulta difícil pensar en una y no en el otro", ha subrayado.

El compromiso de mantener el Mobile hasta el 2030 se ha fraguado en las últimas semanas con la intervención de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Economía, Turismo de Barcelona y Fira de Barcelona, que son las instituciones que constituyen el Host City Parties.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha agradecido en un tuit el trabajo de los equipos que han hecho posible la renovación del contrato.

“Barcelona i Catalunya s'asseguren la celebració del MWC fins al 2030. Una excel·lent notícia que ens posiciona com a referent tecnològic global.



Gràcies a tot l'equip que ha treballat discretament per fer-ho possible!https://t.co/ufqq5sXhSy“