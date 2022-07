Els ciclistes es troben insegurs a Barcelona: 9 de cada 10 declara que no tenen xarxa pedalable contínua per fer els trajectes en bici. Així ho demostra l'últim baròmetre del RACC sobre la mobilitat amb bicicleta a la capital catalana i els seus entorns. Segons els ciclistes, quan no hi ha un espai concret per la circulació de les bicis, es veuen obligats a buscar alternatives que no sempre compleixen amb la normativa i que els posen en perill.