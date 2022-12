11:19

Hàbitat 3 fa una crida per aconseguir més habitatges per a famílies vulnerables davant la inflació

La Fundació Hàbitat 3 ha posat en marxa la campanya ‘Obrim Portes’ per implicar ciutadania i empreses en el repte d’incrementar el parc d’habitatge de lloguer social per a persones en risc d’exclusió. L’objectiu és aconseguir uns 200 nous habitatges cada any per enfront de l’increment de la demanda que preveuen per l’escalada de preus i la pujada dels tipus d’interès.