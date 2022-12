El president del Grup Parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, creu que el procés no s'ha acabat i que les dinàmiques polítiques dels últims mesos del PSOE com la concessió dels indults als polítics presos catalans, la reforma de la sedició portaran al president del Govern, Pedro Sánchez, a pactar un referèndum d'autodeterminació de Catalunya: "És la mateixa mecànica, el mateix modus operandis".

En aquest sentit, Carrizosa considera que les mesures acordades pel govern de l'Estat no ajuden a pacificar Catalunya sinó a abaixar les defenses de l'Estat: "S'aconsegueix aquesta pacificació donant sempre la raó als independentistes".

El portaveu de Ciutadans afirma que els canvis legislatius introduïts pel Govern del PSOE i Podemos busquen "mantenir-se a la Moncloa": "Quan marxi Sánchez, ja veurem aquesta pau". Carrizosa veu encertades les declaracions de la portaveu socialista, Alícia Romero, a Gemma Nierga, on afirmava que aplicarien l'article 155, sí que calia.

"Influirem en els comptes catalans perquè siguin menys dolents"

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Carrizosa ha admès que veu "molt difícil" que Ciutadans doni un vot favorable als pressupostos catalans "en conjunt", però no descarta influir en els comptes catalans perquè siguin "menys dolents" i posa d'exemple l'aprovació al Parlament d'una partida per la reconversió dels municipis propers a una central nuclear, que va rebre el suport de Junts, el PSC i Ciutadans: "Ho vam votar amb els independentistes".

En aquesta línia, rebutja partides dels pressupostos catalans perquè diu, van destinats a "xiringuitos o la tele més cara per fer propaganda nacionalista": "Els independentistes no són uns descamisats, tenen un pressupost de 33 mil milions d'euros".

El portaveu de Ciutadans ha donat per fet que hi haurà un acord de pressupostos entre ERC, En Comú Podem i el PSC i critica que els Comuns no vulguin projectes com l'ampliació de l'aeroport del Prat: "Els Comuns estan pel decreixement. Desconfio dels pressupostos acordats per Comuns i ERC i amb l'aval del PSC".