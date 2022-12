La portaveu parlamentària de PSC i Units per Avançar, Alícia Romero, veu "difícil" un acord per pressupostos de la Generalitat abans de Nadal: "Tot necessita el seu temps". La socialista afirma que no s'han fixat un calendari i qualifica la negociació dels comptes catalans pel 2023 com a "típica".

Romero reconeix que un dels punts de fricció són els tres projectes que planteja el PSC: "El projecte de Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat i el Quart Cinturó". Romero explica que s'estan reunint cada dia i que estan a l'inici de la negociació "de les coses concretes".

Alícia Romero lamenta haver perdut el temps des que els socialistes van comunicar a ERC que volien acordar el pressupos el passat mes de setembret: "Volem un pressupost, però volem un bon acord, una negociació de tu a tu".

"Junqueras parla amb el PSC a través dels mitjans" En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Romero diu que li sembla frívol que Junqueras argumenti que el PSC "va pel bon camí" en referència a l'eliminació del delicte de sedició o la modificació del de malversació: "Per uns pressupostos? Nosaltres no fem això". En aquest sentit, Romero afirma que qui ha canviat és Junqueras: "Des del 22 d'agost ens hem ofert per negociar. És ell que ha canviat i qui ho ha d'explicar". La portaveu del PSC revela que no té cap relació amb Oriol Junqueras: "He parlat amb tots els líders que han estat a la presó menys amb ell". Li recrimina una actitud envers els socialistes "paternalista".

"Tornarem a aplicar l'article 155" Romero adverteix als líders independentistes que si es repeteixen fets com els del 2017, tornaran a aplicar l'article 155: "Nosaltres vam donar suport al 155, espero que no torni a passar i crec que no tornarà a passar". La portaveu socialista afirma que no hi haurà un referèndum d'autodeterminació de Catalunya "no entra dins la Constitució" i veu l'aposta d'ERC per un referèndum com "un model fracassat". Sobre l'independentisme, Romero creu que ha perdut força i posa d'exemple el trencament del Govern, l'acord de compromís a actuar dins la llei i que el suport a la independència ha baixat.