Alícia Romero: "És difícil tenir pressupostos abans de Nadal"

Alícia Romero veu "difícil" un acord per pressupostos abans de Nadal i defensa que "tot necessita el seu temps". "Anem bé perquè anem fent moltes reunions, però tot necessita el seu temps i s'han de madurar les coses", ha insistit la portaveu del Grup Parlamentari Socialistes-Units per Avançar. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, veu com "una frivolitat" que Junqueras lligui la reforma del Codi Penal a les negociacions pels pressupostos: "No fem aquesta mena de canvi de cromos". Assegura que no es despenalitza cap actitud del 2017 amb la reforma del Codi Penal i adverteix amb tornar a aplicar l'article 155 "si Catalunya vol sortir de la llei" i es repeteixen aquells fets. Romero veu l'aposta per un referèndum com "un model fracassat" i demana asseure's a parlar: "No hi haurà un referèndum d'autodeterminació a Catalunya". Diu que poden arribar a entendre les afirmacions de Page i Lambán sobre el tracte de Sánchez amb l'independentisme, però les troba "injustes". I admet que escullen membres progressistes pel TC: "La gent pot pensar que els partits trien els seus. És aquest el sistema del qual ens hem dotat".