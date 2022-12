El candidat de Junts per Catalunya a alcalde de l'ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, reconeix que amb una candidatura conjunta amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tindrien "la victòria assegurada", però afegeix que no creu "que vulguin".

Trias diu que el problema és que Junts i ERC defensen plantejaments polítics molt diferents. "Hi pot haver problemes d'entesa", però no descarta un pacte postelectoral: "Entendre's després d'unes eleccions no ha de ser difícil, a menys que ja tinguin un acord amb altres".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Trias explica que està treballant per ser també el candidat del PDeCAT, però no aniran plegats: "No crec que ens presentem en coalició, però vull que quedi clar que soc el seu candidat".

Candidat del PDeCAT, però sense anar en coalició



Xavier Trias assenyala que ERC està fent un apropament molt gran amb els Comuns: "Falta veure si tenen interès d’entendre’s amb nosaltres".

L'alcaldable de Junts explica que Santi Vila no anirà la seva llista i que li ha demanat que no es presenti. Trias també diu que parlarà amb Sandro Rosell i li demanarà el mateix: "L'espai que pretenc pot coincidir amb el d'ells. Necessito gent que entengui que el número 1 soc jo".

Trias ha detallat els números 2 i 3 de la seva llista que seran Neus Munté i Jordi Martí i que la llista serà paritària. L'alcaldable de Junts també descarta incloure a Jaume Alonso Cuevillas a la seva candidatura: "Necessito gent que entengui que el número 1 soc jo".

"No ajudaré a l'anti-Colau"

Trias afirma que la ciutat de Barcelona "va malament" i així li asseguren els veïns que l'aturen pel carrer: "La gent enyora la Barcelona de l'època que he estat alcalde". El candidat de Junts diu que no ajudarà "a l'anti-Colau", però li retreu la terminologia "teatral" que utilitza l'alcaldesa, que el titlla de ser "de dretes": "La Sra. Colau té interès per crear unes les eleccions que siguin Trias-Colau".

"Que hi hagi la possibilitat d'un referèndum sempre és bo"

Trias es defineix com una persona "sobiranista" que rebutja la dependència, diu, que Catalunya té d'Espanya: "Et donen unes competències i no els diners. Catalunya té una dependència humiliant". En aquest sentit, explica que votaria a favor de la independència "a qualsevol referèndum que es faci" perquè l'han fet tornar independentista: "Que hi hagi la possibilitat sempre és bo, el gran problema és que te l'admetin".

L'alcaldable de Junts exigeix que els governs de l'Estat tinguin una actitud diferent amb Catalunya. Recorda amb agror la campanya que el vinculava a un inexistent compte a Suïssa: "Jo he tingut una persecució. Han intentat destruir-me".

Trias reclama a l'Estat que miri les reclamacions que es fan des de Catalunya i destriï quines són justes: "Han de veure que han de fer per canviar el clima". L'alcaldable de Junts considera que els indults o l'eliminació del delicte de sedició són mesures puntuals: "Aquest és un problema puntual d'ara".