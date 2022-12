La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat els primers acords del seu grup amb el Govern pels pressupostos catalans del 2023: "Hem començat a tenir concrecions, principalment en mobilitat". Tot i això, descarta arribar a un acord aquesta setmana perquè considera que "l'acord al qual volia arribar el Govern demà mateix és inviable. No vindrà d'un dia".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Albiach ha anunciat que les mesures acordades amb el Govern pels comptes de 2023 relacionades amb la mobilitat inclouen allargar la rebaixa del preu del transport públic, transport públic gratuït a tot Catalunya als menors de 16 anys i la T-Jove passarà de 25 a 30 anys.

"Personalment demanaria la dimissió del ministre Grande-Marlaska"

Amb relació a la mort de 23 immigrants a la tanca de Melilla, Jéssica Albiach reclama al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que sigui honest i reconegui que hi va haver morts a territori espanyol i que revisaran els protocols: "No és honest negar-ho, hi ha uns vídeos que van en contra de les proves". Jéssica Albiach diu que no se sent còmode posant-se de perfil davant la "barbaritat" del que ha passat a Melilla i a títol personal demanaria la dimissió de Fernando Grande-Marlaska. La líder d'En Comú Podem al Parlament reconeix que aquesta petició de dimissió "personal" pot ser incomoda: "El que digui estarà incomodant a moltíssimes persones".