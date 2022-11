L'exconsellera de Justícia, Lourdes Ciuró, considera que la modificació del delicte de sedició s'ha fet "per la porta del darrere" i no dona resposta a la repressió: "Pedro Sánchez no s’ha despentinat, s'ha fet la ratlla". I si segons Ciuró, l'objectiu era buscar una resposta de desjudicialitzar amb es "desordres públics agreujats", creu que "no s’està donant aquest resultat, es tanca una porta i n’obren un altre".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, l'exconsellera de Justícia ha assenyalat dubtes sobre l'aplicació de les modificacions del Codi Penal: "Estem blanquejant unes actuacions que en res ens afavoreixen".

"No hi ha pressupostos, ara aniríem a una pròrroga" Ciuró ha criticat que Esquerra Republicana de Catalunya no els doni el detall dels pressupostos i lamenta que els republicans, no fomentin la cultura del pacte i l'acord: "Un Govern amb 33 diputats no és un govern fort". Ciuró reconeix que hi ha una delegació de Junts que està negociant els pressupostos "per donar-hi al seu propi accent", però tem que ja tinguin un acord tancat: "Igual ho tenen pactat amb alguna altra força". Ciuró creu que els comptes de la Generalitat pel 2023 són necessaris, però afegeix que "no a qualsevol preu": "Ara mateix no hi ha pressupostos, ara mateix anem a pròrroga".

"Puigdemont va marcar la sortida de Junts del Govern" Ciuró assenyala que va ser Carles Puigdemont qui va marcar la sortida del Govern de Junts: "Va ser l'entorn Puigdemont el que va marcar la voluntat de sortir, que recordo que ja no volia entrar". L'exconsellera de Justícia explica que Puigdemont té un ascendent clar a Junts tot i que no segueix el dia a dia: "Tenim una presidenta i un secretari general. Puigdemont és un actiu". Ciuró explica que són el partit de Puigdemont i que les seves opinions són rellevants: "És una persona molt present, el valorem, respectem i estimem".