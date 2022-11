Ferran Bel: "Val més ser el tonto útil que el llest inútil"

El portaveu del PDeCAT - Partit Demòcrata al Congrés, Ferran Bel, reivindica la utilitat d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat del 2023 en un context de postpandèmia i la crisi per la guerra d'Ucraïna: "En política, el que has de procurar és ser útil". El diputat afirma que "és difícil d'entendre" no aprovar els comptes de l'Estat i davant d'algunes crítiques, respon que "val més ser el tonto útil que el llest inútil". En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4 amb Gemma Nierga, Bel explica l'acord per la gratuïtat del transport públic per carretera de les línies de titularitat estatal, gràcies al seu acord amb el PSOE: Serà a partir de la tercera o quarta setmana de gener.

Ferran Bel creu necessari modificar el delicte de malversació per diferenciar els casos que busquen l'enriquiment personal, del qual fan despeses que no els corresponen, però que es destinen a la comunitat: "La malversació no sempre va vinculada a casos de corrupció". El diputat del PDeCAT creu que la reforma ara mateix és complicada perquè hi ha "molt soroll" en referència a l'enrenou generat per la reforma de la llei del sí és sí.

"La llei del 'només sí és sí' és millorable" El diputat creu que la ministra Irene Montero es va equivocar acusant de masclistes als jutges per l'aplicació de la llei del 'només sí és sí': "Crec que s'equivoca quan fa aquelles declaracions. Teníem les advertències". Ferran Bel explica que sabien que la reforma podria obrir la porta a interpretacions a la baixa i que el PDeCAT va presentar una esmena en aquest sentit "que no se'ns va acceptar". Així i tot, el PDeCAT va donar suport a la llei:"No sempre assoleixes els teus objectius i no em va semblar motiu suficient de votar-hi en contra".



️ "La llei del 'només sí és sí' és millorable. Teníem les advertències que podia generar aquests inconvenients".



"Què han fet per la independència govern de Junts?" Ferran Bel reclama realisme als independentistes i resoldre primer "els problemes del dia a dia": "No és una qüestió d'aparcar les reivindicacions. Has de ser realista". Bel retreu a Junts per Catalunya que exigeixi a Pere Aragonès, què ha fet per la independència, i no ho reclamem als governs anteriors com el de Quim Torra: "Què han fet per la independència tots aquests govern?". El diputat del PDeCAT considera que el Consell per la República està "esbiaixat" cap a Junts i retreu a Carles Puigdemont les critiques a Esquerra: "Hauria de ser una figura que estigués per sobre de rivalitats partidistes".



️ "Què han fet per la independència tots aquests governs des del 2018?"



