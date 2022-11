Ferran Bel: "Val més ser el tonto útil que el llest inútil"

Ferran Bel diu que qui no se senti útil en política es dediqui a una altra cosa, i reivindica la utilitat d'aprovar els pressupostos generals. "Val més ser el tonto útil que el llest inútil", ha dit. El portaveu del PDeCAT al Congrés, veu "difícil d'entendre" que no es vulguin aprovar els pressupostos generals en el context de crisi actual: "En política, el que has de procurar és ser útil", insisteix. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica l'acord per la gratuïtat del transport públic per carretera de les línies de titularitat estatal, gràcies al seu acord amb el PSOE: Serà a partir de la tercera o quarta setmana de gener. Assenyala que Junts empeny Puigdemont a entrar en escena i a la crítica dura contra ERC i creu que "hauria de ser una figura que estigués per sobre de rivalitats partidistes". Creu que el Consell per la República podria coordinar l'estratègia independentista si les formacions polítiques li donen legitimitat, per bé que entrar als rifirafes li dificulta fer-ho. Bel demana autocrítica i que Junts faci balanç: "Què han fet per la independència tots aquests governs des del 2018?".

Creu que Montero s'equivoca acusant de masclistes als jutges i diu que la situació amb la llei del 'només sí és sí' no agrada a l'executiu de Sánchez: "El govern hauria de treure una conclusió: s'ha d'escoltar més". Nega que ERC hagi sondejat polítics del PDeCAT per anar a les seves llistes. Equipara la renúncia de Junts al Govern al "pas al costat" de Mas: "Dones un espai a ERC que, si sap aprofitar, tindràs problemes". I reconeix que "les coses no es van fer bé" a Convergència, però es desmarca personalment del 3%: "La meva militància era testimonial".