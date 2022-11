El fiscal anticorrupció, José Grinda, demana penes de fins a 21 anys de presó als encausats pel cas del suposat finançament il·legal de Convergència Democràtica. En total, el fiscal vol seure al banc 30 acusats, entre polítics i empresaris, i 16 persones jurídiques. Considera que van formar part d'una organització criminal per finançar il·legalment CDC. Entre 2008 i 2015, quan Artur Mas era president del partit, alts càrrecs convergents haurien adjudicat obra pública a canvi de donacions a fundacions afins: l'import rondava majoritàriament el 3% de l'obra.

En el seu escrit de 194 pàgines adreçat al jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, al que ha tingut accés RTVE, Grinda situa l'aleshores secretari del Govern d'Artur Mas, Germà Gordó, com la persona que dirigia com entraven els diners i on havien d'anar les adjudicacions de les obres públiques.

Viloca i Gordó, amb les petició de pena més alta

Les penes més altes les demana per l'extresorer de Convergència, Andreu Viloca (21 anys) i per l'exgerent del partit, Germà Gordó (18). Entre els empresaris, Jordi Sumarroca, fill d'un dels fundadors del partit, suma una de les peticions més altes, li demana 10 anys. Altres alts càrrecs acusats han aconseguit una rebaixa important de la petició de pena per haver col·laborat amb la investigació. És el cas de l'altre extresorer, Daniel Osacar, que ja va ser condemnat pel cas Palau.

Els jutjaran per organització criminal, frau, tràfic d'influències, suborn i prevaricació. Entre les persones jurídiques hi ha l'extinta Convergència. El fiscal considera acreditat que el PDECat n'és el successor i per això els demana 3 milions de multa per blanqueig de capitals.