El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en el Congreso en la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio no hubo muertos en territorio español y ha recalcado: "No hubo desatención ni falta de asistencia a personas migrantes". El ministro ha recalcado que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue "proporcionada", "oportuna", "absulotamente rigurosa y profesional" ante la actitud "violenta" de los migrantes y cumplieron en todo momento con la legalidad.

Marlaska se ha pronunciado así en su comparecencia urgente en el Congreso para hablar del salto a la valla de Melilla en el que fallecieron al menos 23 migrantes y hubo decenas de agentes heridos, tanto españoles como marroquíes. Es la segunda vez que habla en la Cámara Baja al respecto, aunque ahora lo hace un día después de que una investigación periodística haya revelado que al menos un migrante murió en territorio español.

“Gracias a una actuación proporcionada y oportuna, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional”. Lo que ocurrió, ha incidido, fue “una agresión a nuestro territorio fronterizo fundamentalmente en territorio marroquí”. Tras afear la "decepcionante actitud" de los diputados de la comisión de Interior (que critican la actuación de Interior y los agentes) por visionar "ni un tercio" de las imágenes disponibles, Marlaska ha subrayado que "se ha constatado de forma evidente que la tragedia sucedió principalmente en otro país", tal y como han reflejado las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas.

Al respecto, y ante las críticas de los partidos de la oposición, el ministro ha criticado las "conjeturas, especulaciones e insinuaciones" y ha dicho que son una "grave irresponsabilidad". Ha sido especialmente reprobatorio con el PP por cuestionar la labor de los agentes respecto a las críticas de los 'populares' por muertes en territorio español o por falta de asistencia sanitaria: "Acusaciones tan graves a la Guardia Civil me van a tener a mí enfrente y a todo el Ministerio del Interior". El Defensor del Pueblo, sin embargo, contradijo la versión de Marlaska en un informe en que denunciaba la ausencia de auxilio a migrantes que habían logrado cruzar la frontera y decía que hubo policías marroquíes que accedieron a territorio español, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les entregaron migrantes para ser devueltos a Marruecos "sin las mínimas exigencias legales".

En este sentido, Marlaska ha alertado que las críticas del PP (vertidas el miércoles por Esteban González Pons) pueden generar futuras demandas judiciales por parte de guardias civiles a los que el Ministerio ofrecerá su asistencia, llegado el caso. "Este Gobierno no puede tolerar" sus "acusaciones" a la Guardia Civil de "cometer delitos de extraordinaria gravedad", ha dicho. Además, ha reclamado una rectificación a quienes piden su dimisión guiados por "falsedades e indignidades". propició futuras demandas judiciales contra los guardias civiles a los, ha dicho, ofrecerán asistencia desde el Ministerio llegado el caso.

Un ataque "organizado" y "violento" con "palos, piedras, hachas y mazas"

El titular de Interior ha tildado de "irresponsable" que se niegue que el ataque de los migrantes a la frontera fue violento, cunado los migrantes, unos 1.700, actuaron de forma "organizada", atacaron con "palos y piedras" a los agentes españoles y marroquíes y trataron de "forzar" la frontera con "radiales, mazas y hachas".

Si bien ha asegurado que puede "empatizar" con la situación que ha llevado a los migrantes a tratar de cruzar la frontera, "esto no puede hacer que se justifique ni directa ni indirectamente un ataque violento a las fronteras de un país con el fin de ejercitar un hipotético derecho (a asilo)”. Es, ha dicho, "falso e irresponsable" que se trate de justificar "el violentar una infraestructura fronteriza" para solicitar protección internacional, pues la ley de Asilo define claramente los espacios para hacerlo: "España, no tengan ninguna duda, es un país de acogida para cualquier solicitante de asilo que llame a sus puertas pero no puede permitir que nadie intente derribarlas a patadas". Según ha explicado, 133 de los 144 migrantes que lograron pasar a territorio español ya ha solicitado asilo.

También ha defendido que los rechazos en frontera desde España se llevaron a cabo respetando la ley y tras "constatar que no había personas vulnerables" y empleando para ello las herramientas de las que disponen, entre ellas el material antidisturbios. "Es una actuación de la que asumo todo la responsabilidad. Yo di la orden de proteger nuestra frontera, y la volvería a dar".