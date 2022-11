El PP ha exigido la dimisión "esta misma noche" del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por sus "mentiras" respecto a la tragedia de Melilla. El vicesecretario general institucional de la formación, Esteban González Pons, ha señalado que "es muy grave que se oculten heridos y muertos en territorio nacional", después de que una investigación periodística haya revelado este martes que al menos una persona murió en el lado español de la frontera el pasado 24 de junio.

Una investigación de Lighthouse Reports (LHR) apunta a que la Guardia Civil no auxilió a decenas de heridos en el lado español, que podría haber más fallecidos y que se llevaron a cabo casi 500 devoluciones en caliente. LHR es una organización de investigaciones especiales que trabaja con los principales medios de comunicación europeos, en este caso con socios entre los que destacan Der Spiegel, Le Monde, El País y ENASS.

"Es muy grave que se niege auxilio a quien está muriendo"

"Es muy grave que se niege auxilio y atención a quien está muriendo nuestros pies y que se permita a los gendarmes marroquíes que entren en España a llevarse heridos y muertos. Las cifras de 23 muertos y más de 77 heridos no son graves, son espeluznantes", ha añadido González Pons. Si Marlaska no dimite, ha afirmado, Sánchez debería cesarle "mañana por la mañana". De lo contrario, sería "corresponsable de las mentiras" del ministro.

González Pons, además, ha lamentado además que "es muy grave que se haya ocultado información y que los españoles nos tengamos que enterar de lo que ocurre en España primero por la BBC y después por un consorcio de medios internacionales".

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha denunciado además que la frontera se encuentra en una situación de "desprotección" y está "desatendida" y ha pedido a Marlaska que "deje de esconderse detrás de la Guardia Civil y a Policía Nacional", que no están para "tapar sus vergüenzas". El PP ha subrayado que no se le ocurre que Marlaska "pueda no dimitir" una vez vistas las evidencias, ni que Sánchez tenga la "cara dura" de no cesarle.