Una decena de diputados de la Comisión de Interior del Congreso está visionando este viernes a puerta cerrada un total de 74 archivos -entre seis y siete horas- con las grabaciones de la tragedia de la valla de Melilla, donde el pasado 24 de junio unos 2.000 migrantes trataron de saltar el perímetro y al menos 23 murieron.

El visionado se produce después de la emisión del documental de la BBC, que situaba algunos de los fallecimientos en España y no en Marruecos, y una vez que tanto la Fiscalía como el Defensor del Pueblo estén investigando los hechos.

Cinco meses después del incidente en la valla de Melilla -en el que según algunas ONG perdieron la vida unos 70 migrantes- la práctica totalidad de los grupos parlamentarios mantienen sus críticas a la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Los grupos, principalmente los socios del Ejecutivo -partidarios de convocar una comisión de investigación-, cuestionan la versión del Ministerio y quieren saber si hubo muertes en suelo español, como sostuvo la BBC.

Las críticas, que aumentaron tras la emisión del documental en la cadena británica, se han centrado, de hecho, en si gendarmes marroquíes pasaron a España dentro de un dispositivo que Grande-Marlaska defiende como "proporcional" frente a un "ataque muy violento" en que resultaron heridos medio centenar de guardias civiles.

Al hilo de lo sostenido por el Defensor del Pueblo, además, algunos portavoces critican que agentes de la Guardia Civil lanzaran piedras a los migrantes que trataban de llegar a España y quieren saber por qué no se ofreció auxilio sanitario a los heridos.

También cuestionan el uso de material antidisturbio y los rechazos en frontera, que el Defensor del Pueblo cifró en 470 al margen de la legalidad.

El PP no descarta apoyar la comisión de investigación

El siguiente hito será decidir si la petición de crear una comisión de investigación, promovida por Unidas Podemos y buena parte de los socios del Gobierno, se lleva o no a debate y votación ante el Pleno. Hasta ahora, PSOE y PP lo rechazan, pero los 'populares' no descartan apoyarlo si no ve suficientes las explicaciones.

Grande-Marlaska ha reiterado estos días su defensa de la actuación policial, señalando que él está "al lado de la ley y de la Guardia Civil". "Quienes estaban ahí estaban defendiendo las fronteras de Europa de un ataque muy violento", ha dicho, añadiendo que la actuación fue "legal, proporcional y necesaria". "Este ministro del Interior asume la actuación de la Guardia Civil como propia".

El ministro del Interior, que comparecerá de nuevo ante el Pleno del Congreso el día 30 de noviembre para hablar sobre este incidente -ya lo hizo en septiembre-, ofreció que el visionado de las imágenes se llevara a cabo en la sede del Ministerio, lo que fue rechazado por los portavoces excepto el del PSOE.

El máximo responsable de la comandancia de la Guardia Civil de Melilla, el teniente coronel Arturo Ortega -que fue también el que respondió a las preguntas que le hizo la delegación de diputados que visitó recientemente el Barrio Chino de la ciudad autónoma-, estará a disposición de los portavoces tras el visionado de los 74 archivos: 63 pertenecen al dron que duran alrededor de un minuto, otros 10 están grabados desde el helicóptero y un último archivo almacena las imágenes captadas por una cámara fija situada en el perímetro.

Los diputados podrán pedir que se rebobine una secuencia para analizarla mejor aunque no les está permitido es grabar con sus móviles. Está previsto también que el visionado sea ininterrumpido, aunque algunos diputados ya han avanzado que de las más de seis horas de grabaciones una parte del tiempo no son relevantes para esclarecer lo sucedido.

Según fuentes de Interior a TVE, el visionado ha comenzado con las imágenes del dron, en las que no se aprecia el momento en que se rompió la puerta de la frontera, por la posición que tenía en ese momento el dispositivo.