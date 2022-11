Todos los grupos parlamentarios excepto el PSOE han rechazado este miércoles las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que han acusado de "mentir" y "enrocarse" en defender que en la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio no hubo muertes en suelo español.

Marlaska ha comparecido este miércoles de urgencia en el Congreso para tratar esta cuestión un día después de que una investigación periodística revelara que, al menos, hubo un migrante muerto en suelo español. El ministro se ha referido a dicha información como una "conjetura" que no se basa en los hechos remitidos a la investigación y se ha reafirmado en que ninguno de los muertos (al menos 23) falleció en Melilla. También ha negado que se "desatendiera" a los migrantes. El ministro ha recalcado que la actuación de los agentes fue "proporcionada", "rigurosa" y "profesional" ante el ataque "violento" a la frontera: "Estos son los hechos, no hay otros. La verdad no va a cambiar por más que se trate de manipular".

Pero sus explicaciones (muy similares a las que dio hace dos meses en el Congreso) no han cambiado las posturas de los partidos. PP, Vox y ERC han pedido su dimisión y EH Bildu y la CUP han reclamado que todos las fuerzas apoyen una comisión de investigación para que se confronte con "transparencia real" lo que realmente sucedió. Lo han hecho después de visionar el pasado viernes las últimas imágenes sobre lo ocurrido y después de que la ONG Lighthouse Reports difundiera nuevos vídeos publicados este martes por un consorcio de medios internacionales que, a su juicio, demuestra que al menos una persona murió en territorio español.

El PP le acusa de "cobarde": "No siga envuelto en la mentira y váyase" Así, la palabra "mentira" ha sido la más repetida por todos los portavoces, aunque la más dura ha sido la 'popular' Ana Vázquez."No siga envuelto en la mentira y váyase", ha instado antes de lanzar gruesos descalificativos al ministro, al que acusado de "cobarde" y de acudir al Congreso "arrastrado por la sociedad, los medios de comunicación y de quienes defienden la verdad". "Su actuación es miserable", ha enfatizado Vázquez, que ha ido rebatiendo afirmaciones que el ministro ha hecho este miércoles y el pasado septiembre, entre ellas que Marruecos alertó de la avalancha horas antes o de que no se produjeran hechos relevantes aquel día en suelo español, tal y como ha querido demostrar exhibiendo varias fotografías. Desde Vox, el diputado Javier Ortega-Smith ha pedido la dimisión de Marlaska por haber abandonado a los agentes de la Guardia Civil en Melilla. "Y si hubo muertos, ¿qué? ¿Somos responsables los que sufrimos un asalto si en el mismo había personas violentas? ¿Somos responsables si los agentes hacen uso de la fuerza para repeler el asalto?", ha retado el diputado de Vox, que ha dicho que "si no hubo muertos" ese día "fue un milagro". "Sabemos que no va a dimitir, ni que Pedro Sánchez le va a cesar, pero este país no puede permitirse tener un ministro con tan poca dignidad", ha añadido por su parte el diputado de Cs Miguel Gutiérrez.