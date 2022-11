El vicesecretari d'acció institucional del PP i vicepresident del Partit Popular Europeu, Esteban González Pons, veu "molt difícil" tornar a seure amb el PSOE per acordar la renovació del Consell General del Poder Judicial: "Ens vam adonar que ens estaven enganyant. Negociaven el contrari amb ERC". González Pons considera que havien arribat molt lluny amb els acords amb els socialistes "fent coses bones per la política nacional" però ara "volen jugar" tant amb els Populars com amb ERC al mateix temps. Pons considera que els acords del PSOE amb Esquerra són una agressió a la divisió de poders.

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, González Pons critica els nomenaments de Juan Carlos Campo i de Laura Díez com a magistrats del Tribunal Constitucional: "Els nomenaments d'ahir són una reiteració a l'agressió a la divisió de poders".

"L'eliminació del delicte de sedició va contra l'esperit constitucional" El vicepresident del Partit Popular Europeu defensa que el delicte de sedició ha de seguir dins del Codi Penal "que és una figura que és a tots els codis penals" per no desprotegir la Constitució espanyola: "Facilitar que el referèndum que es va produir, tornes a produir-se, amb un Estat desarmat". González Pons considera que la petició dels grups polítics d'eliminar delictes com els de sedició, desprotegeixen la Constitució: "Va contra l'esperit constitucional". “☕ @gonzalezpons creu que l'eliminació del delicte de sedició desprotegeix la Constitució | @populares



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/n28dj55UQj“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 30, 2022 ““VOX és un partit molt de dretes"“ González Pons defensa que els pactes amb VOX a qui titlla de "molt de dretes" per la necessitat de governar en coalició i recorda que el pacte a Castella i Lleó el van oferir primer als socialistes: "La dreta moderada espanyola o té majoria absoluta, o no pot arribar al govern".