González Pons: "És molt difícil tornar a les negociacions pel CGPJ"

Esteban González Pons veu "molt difícil" tornar a negociar amb el PSOE per la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). El vicesecretari d'acció institucional del PP acusa el govern de Sánchez d'enganyar-los negociant amb ERC el contrari que amb els populars. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que no poden facilitar la renovació del CGPJ perquè el govern atempta contra la divisió de poders i denuncia una "ocupació institucional" per part del govern: "És com si Sánchez es volgués nomenar per a tots els càrrecs", ha dit. El vicepresident del Partit Popular Europeu defensa negociar i arribar a acords amb coalicions socialistes, com passa a Brussel·les: "No veig malament els governs entre socialistes i populars". Diu que governen amb Vox fruit de la necessitat: "La dreta moderada espanyola o té majoria absoluta, o no pot arribar al govern". El també vicepresident del grup popular a Europa, creu que l'eliminació del delicte de sedició desprotegeix la Constitució: "Ha de seguir dins del Codi Penal".

González Pons també presenta el seu llibre El Escaño de Satanás, una novel·la amb la política molt present. Explica la metàfora que proposa i el cementiri de sota el Congrés dels Diputats. Diu que en política ha conegut la maldat més gran de la qual és capaç l'ésser humà: "He vist la crueltat i l'ambició sense gènere de bondat". I explica com l'arribada de Feijóo el va fer seguir en política: "Tinc 57 anys i encara no soc 'ex' res. Soc una espècie d'Antoñete a la política".