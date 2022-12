L'actualitat d'aquest dijous ens deixa la decisió del TSJC a favor de l'empresa Acciona en el contenciós per la finalització del contracte de l'ATLL. El Govern haurà d'indemnitzar a l'adjudicatària de la privatització amb 304 milions d'euros.

Al Congrés, s'ha tornat a viure una tarda de tensió en la sessió d'aprovació de la reforma del Codi Penal que deroga el delicte de sedició i modifica el de malversació per establir penes d'entre 1 i 4 anys quan no hi hagi ànim de lucre. Unes esmenes que se sumen a altres dues orientades a desbloquejar la renovació del TC. El mateix tribunal ha ajornat fins dilluns la decisió sobre el recurs del PP contra la reforma del sistema d'elecció de magistrats.

El Govern continua negociant amb l'oposició per aprovar els Pressupostos. Amb el 'sí' dels Comuns, només li cal l'aprovació de Junts o del PSC. En aquest sentit, avui la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha dit que la negociació dels comptes amb PSC i Junts està "ben encarrilada". En canvi, els socialistes es mantenen en l'esmena a la totalitat si el Govern no pacte amb ells els comptes catalans.

Pere Aragonès, i el CEO d'Ideaded, Eduard Puig, han visitat les instal·lacions de Viladecans on es crearà la cambra blanca de semiconductors més gran del sud d'Europa. D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona anuncia els fons europeus Next Generation obtinguts per als projectes de transformació de l’activitat turística a la ciutat.