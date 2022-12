Gallego: "L'acord és assumible pel PSC. Amb Junts hi ha diferències"

Joan Carles Gallego creu que l'acord de pressupostos que han arribat els comuns amb el Govern és "perfectament assumible" pel PSC, mentre reconeix que amb Junts hi ha "més diferències" El diputat d'En Comú Podem, adverteix que si un tercer partit se suma a l'acord de pressupostos no pot contradir o modificar el pacte amb els comuns. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que no s'ha parlat dels pressupostos de Barcelona en la negociació dels comptes catalans: "Són taules diferents. No hem posat condicions". El diputat defensa que han arribat a un "bon acord" que "dona resposta als problemes concrets del país i la gent". I assegura que permetrà millores concretes a l'atenció primària i en les llistes d'espera.