9:50

El conseller de Salut adverteix que el pic de la grip coincidirà amb Nadal

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha assegurat que aquest hivern hi haurà vacunes suficients de la grip i del COVID-19, i des del Govern estan incentivant a les persones majors de 60 anys a posar-les-hi: "Està tot ben controlat". Ho ha dit en la sessió de control al Govern en el ple del Parlament, on ha cridat a utilitzar "amb sentit comú" els recursos sanitaris i acudir als hospitals amb afeccions greus. "Ve un hivern complicat, hi ha vacunes suficients, però apel·lo al sentit comú en la utilització dels recursos sanitaris", ha reclamat el conseller, que ha instat els ciutadans a cuidar-se a casa si tenen afeccions lleus i telefonar al 061 si tenen dubtes o acudir a l'atenció primària.