Tot i la inflació, la demanda de viatges continua. De fet, les agències de viatges tenen una previsió molt bona de cara a la campanya de Nadal: un 81% de les enquestades per l'Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) esperen assolir un volum d'arribades de turistes igual o superior al d'abans de la pandèmia. Això sí, la poca oferta en els vols i l'alta demanda fa que ara siguin més cars.

Aquesta alta demanda de viatges es concentra, sobretot, a Barcelona. Així, de l'enquesta també es desprèn que la capital catalana és de les ciutats més demandades d'Espanya, seguida de Madrid i Màlaga. Segons Jordi Martí, president de l'Associació, Barcelona crida l’atenció per la seva cultura i el turisme de “compres”.

Bones previsions de reserves

Els preus de l'energia, dels carburants, dels hotels i dels restaurants s'ha abaratit respecte al mes passat, però la inflació continua disparada. Tot i això, les ganes de viatjar no es frenen aquest Nadal, el primer "normal" després de dos anys marcats per les restriccions de la pandèmia. Així, el 71% de les empreses enquestades preveu aconseguir el mateix nombre de reserves que el 2019, quan no hi havia covid.

A més, una petita part de les agències, un 15%, veu amb bons ulls aquesta campanya nadalenca i espera inclús augmentar el volum de reserves entre un 5 i un 15% respecte al 2019. Aquest "boom" ja es va viure en estiu, quan les agències no esperaven que el ritme de reserves augmentés tant, just en el moment en què l'onada de l'òmicron va colpejar fortament. De mitjana, les famílies reserven els viatges amb tres mesos d'antelació.

Tanmateix, el sector avisa que la falta de vols disponibles aquest hivern pot afectar també la remuntada del turisme, ja que hi ha més demanda que oferta de seients.