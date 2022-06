Les agències de viatges viuran un "boom" aquest estiu

Les agències de viatges catalanes veuen amb bons ulls l'arribada de l'estiu, quan preveuen que l'activitat es recuperi a nivells prepandèmia. De fet, un estudi de l'Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades diu que més de la meitat de les empreses del sector espera que aquest estiu el volum de reserves s'iguali o superi les del 2019. Les agències expliquen que no s'esperaven aquestes previsions perquè l'onada d'òmicron va suposar un "toc d'alerta" i pensaven que les reserves baixarien.

Però el ritme de reserves ha pujat, i això també ha suposat la necessitat de les empreses d'ampliar el personal i el nombre de treballadors. Una tasca que està resultant complicada per algunes de les empreses, ja que el 38% de les agències de viatges enquestades afirma que no troben nous professionals que estiguin interessats a dedicar-s'hi.

El sector turístic es queixa de la falta de personal per a l'estiu

Previsions "inesperades"

ACAVE assegura que les previsions d’enguany són “molt positives” i “inesperades”, ja que l'última onada de la covid va suposar un “toc d’alerta” i va reduir el ritme de mobilitat. Per això, el president de l'associació, Jordi Martí, ha avisat que la recuperació de l'activitat turística “es tracta d’una bombolla”, perquè “no hi ha cap explicació econòmica que recolzi el volum de reserves”.