El sector turístic es queixa de la falta de personal per a l'estiu

El sector de l'hostaleria, turisme i restauració està preocupat per la falta de personal de cara a la temporada d'estiu, quan es preveu una important recuperació de l'activitat després de la pandèmia. De fet, Randstad ha iniciat la cerca de 1.000 treballadors per al sector hostaler, on destaquen les places per cambrers, cambrers de pisos i cuiners. I és que des del sector avisen que és una problemàtica que s'ha donat des de fa temps, però que s'ha incrementat des de la pandèmia.

Els responsables dels establiments a ciutats turístiques, com a Lloret de Mar, asseguren que ara per ara poden tirar endavant amb la plantilla que tenen de fa temps, però el problema ve amb el personal de reforç pels mesos de juliol i agost, sobretot a partir de Sant Joan, que és quan comença la temporada alta. Els sindicats, però, critiquen les males condicions laborals dels empleats d'aquest sector.

Per què manquen cambrers? Els responsables dels establiments expliquen que la falta de personal per al sector turístic no és una qüestió nova, però que s'ha accentuat amb la pandèmia. En aquest sentit, asseguren que molts treballadors han trobat feina en altres sectors que els permeten una millor conciliació. Una altra de les dificultats amb què es troben és el de l'habitatge, segons els restauradors, ja que venir a viure en localitats turístiques suposa pagar alts lloguers que fa tirar enrere l'interès per treballar en aquest sector.



Els sindicats, però, contesten dient que la manca de treballadors interessats a ocupar aquestes places es deu a les males condicions laborals, com les llargues jornades, sumat a sous baixos i sense respectar els dies de descans. Des del ministeri de Treball també van contestar dient que si apujaven els sous, els responsables dels establiments podrien cobrir aquestes places. A Lloret de Mar (Girona) el servei municipal d'ocupació té un centenar d'ofertes de treball per cobrir en l'àmbit del sector turístic per a cambrers, recepcionistes, cuiners... En aquest sentit, Antonio Ferro, secretari general de la Federació de Serveis de CCOO Girona, ha afirmat al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, que el problema de la manca de treballadors ve dels incompliments "reiterats" del conveni d'hostaleria de Catalunya "amb jornades interminables per al 80% dels treballadors d'aquest sector". Ferro assegura que, malgrat que alguns establiments sí que compleixen aquest conveni, molts treballadors "estan amb jornades de 10-12 hores, amb contracte de mitja jornada i sense respectar els dies de vacances, festius o de descans". Per ell, és una problemàtica que "ha anat espantant els treballadors del sector" i que, amb l'arribada de la pandèmia, aquests s'han canviat de treball i "han vist que la qualitat i la conciliació són molt millors". La solució, segons Ferro, passaria per respectar les condicions laborals fixades en el conveni. El Consell de Ministres dona llum verda a la reforma laboral MARC GUASCH Josep Carreras, president de l'Associació d'Hostaleria, turisme i restauració de Girona, "s'estranya que la gent trobi estrany" que els responsables dels establiments turístics busquin personal de reforç de forma temporal. Fa una llança a favor del sector de l'hostaleria i restauració i afirma que el problema de la manca de personal no és intrínsec d'aquest sector, sinó que també es veu en altres.