Hotelers i restauradors alerten de la falta de personal de cara a la temporada d'estiu. Molts asseguren que la pandèmia ha provocat que alguns treballadors hagin optat per canviar de sector. El portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha volgut alertar de la "preocupant" falta de mà d'obra.

01.07 min El sector de la restauració s'enfronta a la manca de personal | Gemma Esteba

A Platja d'Aro, a Girona, el sector també es troba amb el mateix problema per cobrir la plantilla. Lluís Moliner, president dels hotelers, afirma que és difícil trobar personal de neteja o cambrers. Un altre dificultat a què s'enfronten en aquesta zona és que tampoc aconsegueixen treballadors que parlin francès. Per això han iniciat converses amb un institut que ofereix un batxillerat en francès per reclutar joves durant la temporada d'estiu.