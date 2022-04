Després d'una Setmana Santa molt favorable pel que fa a les xifres de turisme i ocupació, les previsions de cara a l'estiu són extremadament positives per al sector. L'escalada de la inflació i els efectes de la guerra a Ucraïna no frenaran les ganes de la gent de visitar altres llocs durant aquesta estació vacacional i les agències de viatges preveuen un retorn a la normalitat prepandèmica. Així ho ha afirmat l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades.

"De cara a l'estiu les previsions són força bones, però sense arribar a les dades de 2019", destaca Martí al ressaltar que la xifra de negoci per a les agències estarà al 80% si es compara amb el que hi havia abans de la crisi sanitària.

Tornen les ganes de viatjar

Per la seva part, la gerent d'Acave, Catiana Tur, explica que hi ha "ganes de viatjar" i de tornar a destinacions de mitja i llarga distància. "Portem dos anys sense viatjar, i això es nota", ressalta. Per mercats, el sector veu una major fredor als països asiàtics que contrasta amb el dinamisme d'altres mercats com l'americà o l'europeu.

Pel que fa al sector dels creuers, mostra un pessimisme una mica més gran. De fet, cap de les empreses entrevistades preveu igualar o superar la xifra de negoci prepandèmia i totes mostren la seva preocupació per l'escalada del preu del combustible, ja que els vaixells dedicats a aquesta activitat tenen un consum molt gran que pot afectar els preus.