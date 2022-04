El Saló del Turisme B-Travel, un dels grans del sector a tot l'Estat juntament amb el Fitur de Madrid, ha encetat aquest divendres a Barcelona una edició especial. Després de dos anys de pandèmia, molt durs pels efectes de les restriccions en la mobilitat, l'organització espera que serveixi de punt d'arrencada per reactivar el sector. Una reactivació que es veurà afavorida per l'arribada de la Setmana Santa, quan s'espera que el turisme s'incrementi un 50% respecte a l'any passat, segons ha explicat el president del Saló i de l'Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades, Martí Sarrate.

Amb l'eslògan "Tenim un viatge pendent" el B-Travel reuneix enguany 100 expositors i 500 empreses, un 80% de les que hi havia el 2019. Els organitzadors del certamen preveuen, de fet, duplicar l'assistència de visitants respecte al 2021 amb prop de 20.000 visitants "perquè la gent té moltes ganes de viatjar després de dos anys de restriccions", ha afirmat Sarrate a una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga. El saló es podrà visitar fins al diumenge al recinte de Montjuïc, Barcelona.

Sarrate també ha destacat que la guerra d'Ucraïna i l'augment de la inflació han afectat en gran manera el ritme de reserves de viatge i ha perjudicat el sector turístic. El president del B-Travel ha vaticinat que en aquest conflicte pot ajudar destinacions com Catalunya que es beneficiaran dels viatgers que escullin destins allunyats de la frontera russa.

"Estem molt contents perquè hem reunit un 80% dels expositors i empreses respecte al 2019", ha celebrat Sarrate. El 2019 hi van acudir 30.000 visitants, mentre que l'any passat hi van ser 10.000. "Ve en un moment oportú. És l'inici de la recuperació ", assegura el president del Saló, que reunirà una àmplia mostra de destinacions locals, regionals, nacionals i internacionals.

El Saló del Turisme de Catalunya torna una edició més amb l'objectiu, entre d'altres, de fomentar Catalunya com a destinació turística. Aquesta edició ocupa la totalitat del Palau 1 de Montjuïc i una part de la plaça Univers amb propostes i experiències per preparar les properes vacances de Setmana Santa i l'estiu. Una trentena de països i totes les comunitats autònomes presenten la seva oferta. També acull un espai gastronòmic d'alta qualitat, el B-Delicious. Així, la Comunitat Valenciana serà una de les protagonistes, ja que ofereix al públic degustar els seus arrossos.

El Saló acull per primera vegada la jornada Acave Travel Market

El saló B-Travel acull per primera vegada la jornada Acave Travel Market, organitzada per l'Associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades. Se celebra aquest divendres i, segons l'Associació, enguany posa l'accent en la seguretat. Destinacions com Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Croàcia, Extremadura, Formentera, Eivissa, La Palma i Navarra es presentaran a una sèrie d'agències de viatge.

El Saló reunirà una àmplia mostra de destinacions locals, regionals, nacionals i internacionals

D'altra banda, Barcelona Activa organitzarà una nova edició del B-Travel Job Market Plau, un espai d'oferta i cerca d'ocupació, així com de networking. L'agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona ha preseleccionat als candidats, triats segons els perfils sol·licitats per les empreses participants.

També hi haurà l'espai B-Industrial, àrea del saló que posa en valor el patrimoni industrial com a destinació turística, i es desenvoluparan les Jornades Professionals de Turisme Industrial. Aquests comptaran amb la presència de la Federació Europea d'Associacions de Patrimoni Industrial i Tècnic, el patronat de turisme Costa Blanca d'Alacant i les diputacions provincials de la Corunya, Almeria, Lleó, Segòvia o Terol, entre altres.