Satisfacció total al sector turístic

La Setmana Santa d'aquest 2022 serà recordada com una de les més bones de les últimes dècades, tant pel que ha significat de recuperació de l'activitat després de dos anys de pandèmia, com per les condicions meteorològiques que han animat a sortir i esbargir-se. Molts bars i restaurants no han parat de treballar durant aquest llarg cap de setmana, i alguns no tenen lloc per reservar fins passat el Dilluns de Pasqua. Pel que fa als hotels, càmping i cases rurals, han registrat unes xifres molt altes d'ocupació, i en molts casos s'han superat les expectatives.

Ciutat i platja L'arribada de les altes temperatures ha estat clau pels hostalers de la franja litoral. Malgrat que encara són pocs els que s'atreveixen a banyar-se, la platja és un reclam que no falla. Les reserves d'última hora han arribat sobretot del turista català. Hotels i restaurants confien que aquesta tendència a l'alça de visitants es mantingui de cara a la temporada d'estiu. 01.22 min Les altes temperatures impulsen l'activitat a la costa Un dels indrets que més s'ha beneficiat de la reactivació del turisme durant aquesta Setmana Santa ha estat la ciutat de Barcelona, els carrers de la qual aquests dies s'han tornat a veure plens de visitants. Entre ells, molts arribats d'altres indrets d'Espanya però el que es nota més és que ja hi torna a haver una àmplia presència d'estrangers, que durant els primers mesos de pandèmia i amb les restriccions per viatjar van desaparèixer gairebé completament. 01.08 min Barcelona recupera el turisme internacional

Esquí de final de temporada A la muntanya, els esquiadors han aprofitat per gaudir de la neu en ple mes d'abril. A l'estació de La Masella, que allargarà la temporada fins a l'u de maig, més de 2.000 persones han esquiat en un dels dies més forts d'aquesta Setmana Santa. Els esquiadors han pogut gaudir de gruixos de fins a 70 centímetres, tot i que la qualitat de la neu no era òptima. 01.10 min Les estacions d'esquí rematen una temporada excel·lent Els apartaments turístics i els càmpings s'han consolidat com una bona opció per al principal visitant, veïns de l'àrea metropolitana de Barcelona. És un perfil de client a qui li agrada molt moure's al seu aire de manera independent amb la família o amics. L'augment de les temperatures i les reserves d'última hora han capgirat les previsions inicials i finalment a zones de costa de l'Empordà l'ocupació hotelera s'ha enfilat fins a un 80%.