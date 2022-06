01:15

Les agències de viatges catalanes veuen amb bons ulls l'arribada de l'estiu, quan preveuen que l'activitat es recuperi a nivells prepandèmia.

Segons la patronal del sector ACAVE, el 70 % de les agències de viatges ja han recuperat el volum de reserves previ a la pandèmia, i per ara tampoc no noten l'efecte de la inflació ni els probables problemes com les vagues als aeroports. Malgrat les bones perspectives, la manca de personal també ha arribat al sector. El 40 % de les agències no en troba.

La majoria d'agències de viatge catalanes esperen tancar l'estiu amb una facturació com la de 2019. Malgrat que la inflació està comportant l'encariment dels paquets turístics, això no ha frenat el ritme de reserves, només l'ha ralentitzat, segons la patronal ACAVE. Un boom de demanda que el sector atribueix a les ganes de viatjar, i als estalvis acumulats durant la pandèmia.

Pel que fa a les destinacions preferides pels catalans, tornen les clàssiques: les illes a Espanya, la costa mediterrània europea i els Estats Units | Climent Sabater