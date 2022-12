8:00

Xavier Trias serà l'alcaldable de Junts per Catalunya a Barcelona.

Junts ja té candidat per l'Ajuntament de Barcelona. No hi ha sorpreses, serà l'exalcalde de la capital catalana, Xavier Trias, que torna a la política després d'abandonar-la l'any 2019. De fet, el seu nom sonava com a possible candidat des que al maig Elsa Artadi anunciés que deixava la política activa.

Trias, que va ser alcalde entre el 2011 i el 2015, assegura que es presentarà com a candidat a l'alcaldia de Barcelona per liderar un projecte de ciutat que generi respecte i admiració.