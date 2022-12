Xavier Trias es presentarà com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Un anunci que no agafa de sorpresa després de setmanes que el seu nom ressonés entre els possibles candidats. Això sí, l'exalcalde de la capital catalana ha volgut deixar clar que ell es presenta amb l'objectiu de ser alcalde i res més. "Alcalde o res", ha dit a una entrevista a Catalunya Ràdio. Així, descarta quedar-se com a regidor.

D'altra banda, en cas que no aconsegueixi l'alcaldia, Trias ha assegurat que en cap cas donarà el seu suport a la llista d'Ada Colau. "No faré costat a la senyora Colau per ser alcaldessa", ha dit, tot explicant que tenen un model de ciutat diferent i no està d'acord amb la unió del tramvia per la Diagonal i el model superilla de l'Eixample, que considera una "barbaritat".

Aturar les obres del tramvia i la Superilla

L'exalcalde de Barcelona de CiU confia a "guanyar" les eleccions del maig i afirma que no es quedarà com a regidor si això no passa. "Alcalde o res", ha assegurat a Catalunya Ràdio. D'altra banda, en una roda de premsa aquest dimarts, ha detallat que si no guanya, donarà el seu suport a la llista més votada, "sempre que" no sigui la d'Ada Colau.

"Si hi ha una llista que sigui la més votada, que espero ser jo, espero ser alcalde. Si és una altra, hi donaré suport sempre que, jo ja ho deixo clar, no faré costat a la senyora Colau per ser alcaldessa", ha dit. Trias ha assegurat que "no és anti-Colau", però que no li facilitarà ser alcaldessa perquè discrepa amb el seu model de ciutat. Així, ha avançat que, si guanya, estudiarà com aturar les obres pel tramvia.

I és que un dels motius pels quals s'ha decantat a presentar-se finalment als comicis, ha declarat, és que la gent l'atura pel carrer per queixar-se de com està la ciutat. Així, ha opinat que Barcelona està "desnortada", ha perdut lideratge i projecció, és insegura i està bruta. "Han aconseguit que la gent estigui indignada", ha dit sobre el govern d'Ada Colau. Per això, lluitarà per frenar els canvis aprovats pel govern actual.