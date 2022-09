La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido este lunes la invitada de 'Fora de plató', los encuentros informativos de RTVE con invitados de primer nivel de diferentes disciplinas.

En la entrevista con el director de RTVE Cataluña, Oriol Nolis, a la que también han asistido el director de Contenidos Informativos de RTVE, Pep Vilar, y el director de Informativos de RTVE Cataluña, Rafa Lara, Ada Colau ha especificado que "el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo más política de vivienda que el Estado y la Generalitat juntos". "Lo que hay que hacer es cambiar el marco regulador. Esto está en manos del Estado. Es lo más urgente, no se puede posponer", ha dicho.

“Aparte que se debe acelerar la aprobación de la ley y que sea efectiva, que no sea papel mojado porque si no, nuestros votos no estarán y en esto quiero ser clara. Todo se puede negociar, se debe ser dialogante, a veces es necesario ceder, pero hay cuestiones que son prioritarias, y la vivienda para nosotros es una prioridad, el derecho a la vivienda. Entonces, esta ley debe ser efectiva, y mientras no llegue, la congelación de los alquileres es una medida de mínimos", ha exolicado. Ha remarcado además que las administraciones deben hacer su trabajo y ha reclamaod a la Generalitat los 1.000 pisos de vivienda pública de la mesa de emergencia.

Sobre las promesas de la ley de vivienda del presidente Pedro Sánchez, ha dicho que cree que cumplirá su compromiso, "pero se está retrasando. La inflación está al 10% y las familias no pueden esperar". También ha advertido a Pedro Sánchez que los comunes no votarán la ley de vivienda si no incluye una regulación del alquiler.

En cuanto a los presupuestos destinados a limpieza, recalca que desde que llegaron al gobierno municipal en 2015, la inversión se ha incrementado: "Somos de las ciudades del Estado que destinamos más dinero por habitante". "Estamos en un cambio de contrato y es un momento delicado, pedimos un poco de paciencia. Estaremos muy encima para que la transición se haga lo más rápida posible".

Ada Colau también ha anunciado que las obras de la Rambla empezarán el 3 de octubre. La primera fase durará 18 meses: "El centro histórico necesitaba obra pública para desturistificarlo".

En cuanto a la movilidad, ha explicado que están duplicando los carriles bici y que la conexión entre tranvías permitirá expulsar 12.000 vehículos, con "una alternativa más rápida, cómoda y sostenible". Colau no quiere que la gente se vea obligada a usar el coche y le salga más a cuenta utilizar el transporte público. "Queremos que sea una ciudad para vivir, no para transitar en coche. Los coches deben ser una opción, no los protagonistas, hay que cambiar la forma de utilizar el coche y bajar la velocidad para reducir los accidentes en la ciudad".

También ha remarcado que "ya es hora de que las instituciones nos tomemos en serio el cambio climático". Ha detallado que Barcelona está haciendo los deberes y que ha recibido numerosos reconocimientos, pero "el Estado va muy retrasado". "Ante las situaciones de emergencia, se necesitan acciones de emergencia". "La ampliación del aeropuerto es negacionismo climático". Por otra parte, Colau ve positivamente la electrificación de los cruceros, pero cree que "no es suficiente".

"Queremos una ciudad verde, amable, con un aire limpio y donde los niños y niñas puedan jugar en la calle. Una ciudad que pone en el centro a las personas y la lucha contra el cambio climático", ha detallado.

Colau valora muy positivamente al gobierno de coalición municipal y lo contrapone al de la Generalitat: "El gobierno de coalición en momentos difíciles ha sido estable, leal y constructivo".

Respecto a las próximas elecciones ha destacado: "Yo soy alcaldesa y me presento para ser alcaldesa. Aspiro a ganar y a sacar mejores resultados que en 2015".