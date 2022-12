L'expresident del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, admet que li faria molta il·lusió presentar-se com a candidat per convertir-se en alcalde de de Barcelona en els eleccions municipals previstes pel maig del 2023: "Es pot fer una feina molt maca de convertir-la en la capital del món".

Tot i que no ha desvetllat més detalls del seu projecte perquè no sap encara si finalment es presentarà. La seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona ha assegurat depèn de la seva família: "Ha patit molt la família, especialment amb la presó".

Sí que ha dit que serà una "plataforma ciutadana" amb "noms coneguts", busquen experts i s'allunyen de perfils polítics. Explica que estan gestant un equip per "maximitzar la gestió municipal" de Barcelona. De decidir-se a fer un pas al davant, finalment, la presentació seria passat les festes de Reis l'any vinent.

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Rosell ha revelat que històricament ha votat partits de "centre-centre i centreesquerra": He votat a Convergència, alguna vegada al PSC i alguna vegada en blanc".

"A Qatar tenen molts defectes, però qui no en té?"

Sandro Rosell veu hipocresia en les crítiques que es fan a Qatar com a seu del Mundial de Futbol i diu que no va tenir dubtes a l'hora d'acceptar-lo d'espònsor del F.C. Barcelona: "M'encantaria que les coses fossin de color de rosa, però les coses són com són". L'expresident del Barça reconeix a Qatar i altres països "amb aquesta cultura" hi ha conflictes amb el respecte als drets LGTBI o per les condicions de treball dels immigrants: "Tenen molts defectes, però qui no en té?". Rosell creu que abans de mirar "d'arreglar" els problemes dels altres, s'haurien de resoldre "els nostres problemes" i posa d'exemple la millora del sistema judicial.

01.56 min Qatar 2022: arranca el Mundial más polémico

Rosell considera que els casos de corrupció són un fet d'abast mundial i que la corrupció està lligada a l'activitat humana: "Vaig llegir que els més corruptes són on més diners hi ha". Rosell Personalment afegeix que personalment ell no ha vist corrupció: "No n'he vist. Però com és tan mediàtic".