Rosell anunciarà si es presenta a l'alcaldia després de Reis

Sandro Rosell admet que li faria molta il·lusió presentar-se com a alcaldable per Barcelona: "Es pot fer una feina molt maca de convertir-la en la capital del món", ha dit. L'expresident del FC Barcelona diu que la seva candidatura depèn de la seva família i es posa com a límit "després de Reis" per decidir si es presenta. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que busquen perfils de professionals i no de polítics, per "maximitzar la gestió municipal". Diu que ha d'estudiar si es quedaria a l'oposició si no aconsegueix governar a Barcelona. L'empresari revela que històricament ha votat partits de "centre-centre i centreesquerra": "He votat a Convergència, alguna vegada al PSC i alguna vegada en blanc". Nega rotundament que hagi sondejat Josep Lluís Trapero per la seva candidatura per Barcelona. Assenyala que la jutgessa Lamela va ser promocionada al Suprem després de la seva instrucció, i assenyala que va prevaricar. Veu hipocresia en les crítiques que es fan a Qatar. I confia que Gerard Piqué seria un bon president del Barça i assegura que el votaria.