Barcelona ja ha revelat com serà el pessebre de la plaça Sant Jaume d'enguany, que fins ara era tota una incògnita. Segons ha explicat l'Ajuntament, l'escenari d'enguany serà la façana del consistori, on es projectaran diferents continguts amb què els visitants podran interactuar a través dels seus telèfons mòbils gràcies als codis QR que hi trobaran.

El pessebre esdevindrà la imatge central que decorarà la façana de l'Ajuntament i estarà format per finestres que s'obriran per mostrar els diferents universos que hi haurà a l’interior. Cada una d'aquestes escenes representarà alguna tradició nadalenca típica de la ciutat de Barcelona. Es podrà visitar des del 16 de desembre fins al 5 de gener.

D'altra banda, l'Ajuntament també ha revelat com serà la nit de Cap d'Any a la capital catalana, amb 200 drons i amb el foc i l'aigua com a elements protagonistes. A més, la cavalcada de Reis de 2023 comptarà amb sis noves carrosses que acompanyaran els Reis d'Orient pels carrers de la ciutat. Aquestes formen part de les diferents activitats que es podran gaudir durant les dates nadalenques.

Es podran posar noms als personatges La proposta del pessebre ha estat desenvolupada per l'estudi Onionlab. Hi haurà quatre escenes i cada una representarà alguna tradició nadalenca típica de la ciutat de Barcelona. Aquestes s'aniran succeint cada 10 minuts a les diferents zones de projecció, i es repetiran en bucle de 17:30 h fins a les 22.00 o 23.00 h, segons el dia. Tota la ciutadania hi podrà participar posant el seu nom als personatges del pessebre, donant a menjar al Tió o escrivint la carta als Reis. Segons un comunicat de l'Ajuntament, l'escenari d'enguany "ens vol portar a la ciutat de Nadal, transformant el pessebre en una proposta innovadora que farà que els barcelonins i barcelonines comparteixin les seves estimades tradicions".

200 drons per la festa de Cap d'Any El tradicional espectacle de la nit de Cap d’Any a Barcelona torna a la ciutat després de dos anys condicionats per la pandèmia. I aquest any ho farà en gran amb 200 drons i amb dos elements protagonistes: el foc i l'aigua. El tinent d’alcalde de Cultura, Jordi Martí, ha destacat “l’alt component tecnològic” i el simbolisme de la representació d’aquesta edició, que anirà a càrrec de la companyia francesa Gruope F. La proposta s’estructura en dues parts de 12 minuts cadascuna. Els 12 minuts previs a la mitjanit seran una evocació d’aquestes cultures originàries a través de la celebració del seu art primigeni. Cada minut estarà dedicat a una cultura diferent, simbolitzada a través de màscares que apareixeran a l’aire dibuixades pel vol de 200 drons. Els 12 minuts posteriors a la mitjanit estaran dedicats als focs artificials que ompliran el cel de la capital catalana de llum amb la voluntat de representar la comunicació de l’home amb el cosmos.