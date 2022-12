Un any més, el Barcelona Festival de Nadal omplirà la plaça de Catalunya de diverses propostes culturals per gaudir amb la família i amics durant aquestes dates especials. La cita nadalenca per excel·lència de la ciutat arrencarà el 17 de desembre i es donarà per acabada el 30 del mateix mes. Aquesta edició, la joia de la corona serà "La Torre de Nadal", un espectacle de gran format d'òpera i circ.

Segons ha explicat el comissari del Barcelona Festival de Nadal, Oriol Martí, als matins es faran activitats familiars i a les tardes i vespres sessions musicals, arts de carrer i concerts. Barcelona també ofereix per aquestes dates tan esperades les tradicionals fires nadalenques i espectacles de llums que tenyeixen de colors els carrers de la ciutat, juntament amb els pessebres.

"La Torre de Nadal", el plat fort Aquesta vegada, el Nadal a Barcelona vindrà acompanyat d'una producció d'òpera i circ dirigida per Lluís Danès, "Torre de Nadal". Es tracta d'una coproducció de l’Ajuntament i el Gran Teatre del Liceu que es farà cada vespre a la plaça Catalunya de 20 h a 21 h, excepte el dia 24 de desembre. L’espectacle s’estrenarà el mes de maig del 2024 al Teatre del Liceu, amb la veu i els textos d’Alguer Miquel, vocalista de Txarango. A banda, la plaça Universitat serà l'escenari de 'Solstici', una instal·lació que oferirà diàriament programació d'arts digitals amb un 'bosc de pantalles'. A més, fins al 4 de gener es podrà gaudir de la versió nadalenca de Sons de Ciutat, una proposta musical que s'estén als deu districtes de Barcelona.