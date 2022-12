9:15

Desallotjament d'una nau industrial que fa 12 anys que està ocupada a l'Hospitalet.

Els Mossos d'Esquadra estan a la zona on hi ha la brigada mòbil. Hi ha molta tensió a la zona, un indret despoblat, però situat on hi ha diverses nau industrial una ocupada per romanesos, una altra per marroquins i una altra, la que s'ha de desallotjar, per un col·lectiu d'okupes.