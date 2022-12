El president de la Generalitat, Pere Aragonès, alerta davant les Nacions Unides d'un retrocés del català. Ho ha fet en la seva intervenció durant el 15è Fòrum de les Minories de l’ONU a Ginebra on ha estat convidat per primera vegada. Aragonès ha destacat la necessitat d’adoptar instruments per protegir les “llengües minoritzades” com passa amb el català.

01.18 min Aragonès alerta del retrocés del català davant l'ONU | Laura Herrero

Una llengua minoritzada Aragonès ha defensat que s'ha de "contribuir des de tots els àmbits a preservar la llengua i que tothom pugui viure amb normalitat", i ha assegurat que el català el parlen 10 milions de persones, per la qual cosa no es pot considerar "una llengua minoritària sinó minoritzada". 01.22 min Aragonès defensa el català a Ginebra | Xesca Campoy En aquest sentit, el president de la Generalitat ha denunciat durant la seva intervenció a Ginebra que l’Estat no protegeix ni reconeix el català com una llengua oficial. Segons Aragonès “la minorització legal d’una llengua pot suposar una violació dels drets dels parlants”. El Govern impulsa un paquet de 100 mesures per fomentar l'ús del català