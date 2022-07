El TSJC planteja portar la nova llei del català al TC

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) admet que el decret del Govern sobre l'ús de les llengües en l'ensenyament impedeix executar la sentència que imposa el 25% de castellà a les escoles. Davant d’aquesta impossibilitat, planteja portar-ho al Constitucional pels "seriosos dubtes" sobre la seva validesa i deixa en suspensió l'execució de la sentència.

Des de la Generalitat, el mateix conseller d'Educació, Josep González-Cambray, ha comparegut per celebrar "que el TSJC reconegui que la Llei del català és incompatible amb la sentència del castellà a l'escola". El conseller considera que "és una gran victòria" i un primer pas perquè "a cap aula s'acabi aplicant el 25% de castellà" i, per tant, el curs pugui començar "amb total normalitat".

“�� Gonzàlez-Cambray qualifica de "gran victòria" que el TSJC admeti que la nova Llei del català és incompatible amb la sentència del 25%.



��️ "És el primer pas perquè a cap aula s'apliqui el 25% del castellà" | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/ZkGRlZbt36 pic.twitter.com/PbKTg0dDm8“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 4, 2022

En la mateixa línia, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha utilitzat les xarxes socials per destacar el que qualifica de "victòria parcial" per al català a les aules. Per la seva banda, la portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha defensat la nova llei pactada amb ERC, Junts i els comuns. Tortolero ha recordat que el Consell de Garanties Estatutàries la "va avalar constitucionalment". Des de Junts, el seu portaveu, Josep Rius, ha assegurat que "s'ha guanyat una batalla, no la guerra".