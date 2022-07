La sentència del 25 % de classes en castellà queda en suspens. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que no la pot executar perquè té seriosos dubtes sobre la constitucionalitat del decret de la Generalitat i la llei aprovada al Parlament. La sentència i el nou marc jurídic, conclou, són incompatibles.

En una providència coneguda aquest migdia, l'Alt Tribunal català conclou que les dues normes fan impossible legalment executar la sentència perquè podrien no ser constitucionals. Afirma que "estem davant d'una situació que, de forma sobrevinguda, impedeix aplicar-la".

D'una banda, el decret aprovat pel Govern català elimina els percentatges. I, de l'altra, la llei del Parlament estableix el castellà com a curricular i no com a vehicular.

Per tant, diu el tribunal, "les dues normes defineixen un model lingüístic que resulta incompatible" amb la sentència que imposava el 25 % de classes en castellà en tot el sistema educatiu català. Així que decideix "suspendre el termini d'execució" de la sentència i insta les parts que es posicionin sobre si cal portar aquesta qüestió al Tribunal Constitucional.