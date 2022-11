Denuncia un exprofessor per abusos sexuals

Marc Pedraza, exalumne de l'escola Baltasar Segú de Valls (Tarragona), ha fet públic que va patir abusos sexuals per part d'un professor quan estudiava cinquè de primària en aquest centre. I, segons ha assegurat, no és l’única víctima.

Segons ha pogut saber RTVE Catalunya, podria haver-hi set persones més que també van patir abusos per part d’aquest professor durant la seva infància.

24 anys de silenci

El jove explica que denuncia ara públicament els fets perquè ha estat callat durant molt temps per por. "Porto 24 anys en silenci, vull que la gent es tregui la por", ha afirmat.

Pedraza va explicar la seva història en l'acte organitzat per l'Associació Famílies Abusos Sexuals Infantils Tarragona (AFASIT), celebrat a Tarragona.

Fins fa dos mesos, no ho havia dit a cap familiar, tan sols ho havia comentat a les seves parelles per justificar les "pors" que tenia. Ell confessa que havia bloquejat els abusos patits i que va ser arran d'una situació d'estrès laboral, fa tres anys, quan va ressorgir tot. "El meu cap ho havia bloquejat, no vol dir que no hi penses, sabia el que havia patit i era conscient que tard o d'hora em passaria factura", ha assenyalat.