Alejandro Palomas denuncia abusos sexuals a la infància

L'escriptor Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) ha denunciat que un germà de La Salle de Premià de Mar el va agredir sexualment quan era un nen als anys 70. L'home, que avui tindria uns 90 anys i era amic del seu pare, era professor de l'assignatura de llengua en diversos cursos i coordinava les activitats esportives.

El guanyador del premi nacional de Literatura Juvenil del Ministeri de Cultura i Premi Nadal, reconeix que mai havia volgut explicar-ho perquè no volia que la seva mare el veiés "exposat a l'escarni públic" i per por a destruir la seva carrera i ara reconeix que no hi té "res a perdre". "He pensat moltes vegades en suïcidar-me", lamenta.

Els tocaments els feia a l'escola mentre que la violació es va produir durant unes colònies d'estiu. Després dels abusos, el culpava dient: "Veus què em fas fer?". Finalment, Palomas ho va reconèixer a la seva mare, que ho va denunciar a l'escola. El centre va dir que era un assumpte intern i van demanar-li discreció.

"Ho investigaran perquè hi deixaré la pell perquè ho investiguin", assegura l'escriptor.