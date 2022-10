A judici un repartidor de Deliveroo per abusos

El repartidor de menjar a domicili acusat d'agredir sexualment a 4 dones a Barcelona ha negat tots els fets. Fins i tot ser l'autor del vídeo de l'última agressió trobat al seu telèfon. En tot cas, ha confirmat que ha dipositat 4.500 euros per reparació del dany . Les denunciants també han declarat, però a porta tancada. En aquesta segona jornada, el tribunal ha acceptat totes les noves proves proposades per la fiscal. Entre elles, un informe pioner de la unitat d'agressions sexuals que permet establir el patró de conducta de l'acusat.

La fiscal demana 19 anys de presó i el qualifica de "violador en sèrie".

El mateix dia, però una hora després, entre les 22.30 i les 23 hores, va tornar a entrar en un portal darrere d'una veïna. Tots dos van pujar a l'ascensor, on l'acusat va abordar la dona, li va abaixar els pantalons i la roba interior i li va introduir dits a l'anus i la vagina, tot i la negativa de la noia. Paralitzada per la por, només podia dir a l'acusat que parés, però a quest va gravar els fets amb el telèfon mòbil. L'home va ser arrestat pocs dies després pels Mossos i el 26 de gener va ingressar a presó provisional.

Segons la fiscalia, el 29 de novembre del 2020, cap a les 21.30 hores, Jonathan Felipe H.P., va accedir a un edifici aprofitant que una noia sortia a tirar les escombraries. L'home, vestit de repartidor de Deliveroo, va esperar la dona dins del portal i quan la jove tornava a pujar les escales per tornar a casa, la va abordar per sorpresa, i li va tocar els pits i la zona genital per sobre la roba. La noia va començar a cridar demanant ajuda, i l'assaltant va marxar ràpid.

Passat amb antecedents

D'origen colombià i de 32 anys, va estar a presó a Xile per intent d'homicidi, lesions i amenaces a funcionaris policials fins que el van expulsar del país. L'acusat es troba en presó preventiva des del gener de 2021. La fiscal demana la seva expulsió d'Espanya si hi ha condemna. De fet, trobant-se a la presó es va notificar l'expedient d'expulsió i ell ho va intentar evitar formalitzant una parella de fet, per tal d'aconseguir el permís de residència.

La fiscalia li demana 19 anys de presó per tres delictes d'abús sexual, un d'agressió sexual i un altre de revelació de secrets. També demana unes indemnitzacions de 3.000 euros per a dues víctimes i 1.000 més per a altres dues, 8.000 en total, i que l'agressor no es pugui acostar ni comunicar-se amb les víctimes durant quatre anys més que la pena de presó imposada.