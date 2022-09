El jutjat d'instrucció número 1 de Mataró investiga un presumpte cas d'abusos sexuals d'un històric membre del Club Hoquei Mataró. Joan P., de 79 anys, és investigat per tres denúncies d'antics jugadors fa dècades.

La primera és la d'un jove que fa deu anys, quan es van produir els abusos, en tenia 12. Segons ha avançat TV Mataró, els Mossos van rebre la denúncia el 28 de juliol, i l'home va ser citat a declarar. Finalment, el cos va tancar i traslladar l'atestat al jutjat el 6 d'agost. L'home hauria abusat del llavors nen en diverses ocasions i durant un termini mínim de dos anys, fet que, segons recull el mitjà local, feia sospitar que hi podria haver altres casos perpetrats per la mateixa persona.

Finalment, ha sigut així i dues persones més han denunciat fets idèntics.

La primera denúncia ha fet aflorar més casos

La segona denúncia va arribar el mateix dia que es van destapar els fets. Es tracta d’un cas de fa 40 anys, també amb un menor d’edat que va jugar a hoquei a l’entitat mataronina.

Aquest dimarts arriba una tercera denúncia. Tot apunta que els fets haurien passat també fa dècades.

En un comunicat fet públic, el club s'ha posat a disposició dels denunciants i ha condemnat "fermament" qualsevol classe d'assetjament, abús o agressió sexual.

L'entitat afirma que posarà "tots els recursos i mitjans al seu abast" per col·laborar amb les autoritats competents per aclarir els fets denunciats i ha assegurat que revisarà els protocols i reglaments interns per evitar situacions de risc.