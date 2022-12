La majoria de dones que viuen a Catalunya, el 79,3%, han patit algun tipus de violència masclista al llarg de la vida. Dades alarmants les que ha donat l'Enquesta de violències masclistes, elaborada pel Departament d'Interior. En el darrer any, les dones que havien detectat haver patit violència masclista han augmentat fins al 26,2%, quasi nou punts més que el 2016, quan es va fer la darrera enquesta.

La directora general d’Administració de Seguretat, Sònia Andolz, ha assenyalat que les dones a Catalunya "saben identificar millor les violències masclistes" i reconèixer aquelles que han patit.

Per franges d'edat, el 41,2% de les dones de 30 a 49 anys han patit violència masclista l'últim any i, dels 16 als 29 anys, el 33,2%. Andolz ha indicat que aquest estudi estadístic, que es fa cada cinc anys, ajuda a entendre "el que està per sota de la línia del 'mar'" en l'iceberg de les violències masclistes -com se solen representar per totes aquelles que queden ocultes- i que aporta informació rellevant per dissenyar les polítiques públiques de prevenció, detecció i abordatge.

Noves formes de violència L'enquesta del 2021 inclou formes de violència masclista que no recollien les anteriors, com per exemple ignorar la parella durant dies o espantar-la expressament. "Cada cop que traiem una cara més d'aquest greu problema, més dones diuen que també l'han patit", ha recalcat Montserrat Aguilera, tècnica del Gabinet de Seguretat i encarregada de presentar els resultats de l'enquesta. La violència sexual és la que més han patit les dones de 16 anys o més, amb un 65,2%. Si s'exclou haver rebut comentaris o gestos de caràcter sexual, la xifra és del 39,1%. El 47,5% de les dones enquestades ha patit violència psicològica i el 28%, violència digital. En l'últim any, el 9,5%. El 2022 esdevé l'any on més agressions sexuals s'han atès a les urgències de l'Hospital Clínic La violència en l'àmbit digital l'exerceixen sobretot homes que no han estat mai parelles, i en menor grau també exparelles. La secretària de Feminismes, Montserrat Pineda, ha subratllat que la violència en l'àmbit digital no només es dirigeix a la dona agredida, sinó a la resta, ja que és visible i pretén tenir un component d'exemplaritat. "És el carrer social, la plaça pública, on assetgen les dones per dir-los que marxin a casa", ha advertit.



El 67,9% de les dones majors de 16 anys ha patit algun fet de violència masclista per part d'un home amb qui no tenen ni han tingut cap relació de parella. Un 16,9% de les dones ha patit violència fora de la parella en l'últim any. En aquest àmbit, el 38,7% dels casos de violència masclista s'ha produït a les xarxes socials; el 19,9%, en espais d'oci i el 15,1%, a l'espai públic. El 61% de les dones enquestades ha patit algun tipus de violència masclista per part d'exparelles i, d'aquest percentatge, un 10,4% s'ha produït durant l'últim any. En aquest cas, els tipus de violència més habitual són la psicològica, seguida de l'econòmica i la digital. El 14,5% de les dones que tenen parella ha patit algun tipus de violència en algun moment de la relació actual i el 7,9%, el darrer any. El tipus de violència més habitual dins la parella és la psicològica (10,8%), seguida de la violència econòmica (1,6%) i la física (0,8%). En el 33,7% de casos de dones que han patit alguna violència masclista vivien infants a la llar. En un 31,8%, a més, els infants van presenciar la violència. En l'àmbit laboral, el 15,3% de les dones ha patit algun tipus de violència en algun moment; el 2,7%, l'últim any. Les que més n'han patit són aquelles que no tenen contracte (7,3%).