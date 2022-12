El Parlament de Catalunya commemora aquest dimarts el 90 aniversari de la constitució de la cambra catalana amb una sessió solemne i la inauguració d'una exposició recordant l'efemèride. Entre els convidats a l'acte destaca la presència de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol que torna al Parlament per primera vegada des de la comissió d'investigació del 2015.

La Cambra ha convidat els 600 exdiputats que s'han assegut a l'hemicicle en les nou dècades així com tots els expresidents vius de la cambra com el mateix Jordi Pujol, però també Artur Mas i José Montilla. Joaquim Torra no hi pot assistir per motius familiars.

03.28 min El Parlament rememora la sessió constitutiva del 1932 | Lluís Falgàs