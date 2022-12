Pere Aragonès ja té el sí dels Comuns pels Pressupostos

Primer pas del Govern de Pere Aragonès per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2023. El president català i la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, signen aquest mateix dimecres l'acord assolit.





D'aquesta manera el Govern tanca un dels grups amb qui negociava, però no en té prou i ara falta el suport de Junts per Catalunya o el PSC. Ara bé, el compromís dels comuns allunya la formació de Laura Borràs i Jordi Turull i també posa les coses difícils amb els socialistes que també abonen macroprojectes com l'ampliació de l'Aeroport del Prat o el Hard Rock.