PSC i ERC recuperen els retrets pels pressupostos

La reunió d’alt nivell d’aquest cap de setmana entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el líder del PSC, Salvador Illa, per intentar tancar sense èxit l’acord dels pressupostos ha enquistat una mica més les negociacions. La setmana s’enceta novament entre retrets. Illa des de Bilbao insisteix que la responsabilitat final és d’Aragonès i que tots els projectes que els socialistes posen sobre la taula, com el Hard Rock o l’ampliació del Prat, tenen el suport del territori. Els republicans diuen no entendre l’actitud del PSC i Junts de voler dilatar la negociació, tot i que encara no volen posar una data límit.

Illa disposat a seguir negociant El líder del PSC, Salvador Illa, ha tornat a allargar la mà a ERC per seguir negociant els pressupostos després que la trobada d'aquest cap de setmana no hagi servit per desencallar l'acord. Illa ha tornat a advertir que la seva proposta és d'un "tot" i ha posat en dubte la voluntat dels republicans de seguir negociant. El líder del PSC ha destacat que totes les seves propostes "tenen el suport territorial i al Parlament de Catalunya". En tot cas "si no veuen factible" donar suport al nostre punt de vista el senyor Aragonès té la responsabilitat de buscar el suport d'altres grups, ha indicat en una roda de premsa a Bilbao acompanyat del secretari general del PSE-EE, Eneko Andueza.

ERC pressiona per tancar l'acord La secretaria general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta, assegura que el PSC i Junts estan portant a terme un "bloqueig incomprensible" dels comptes catalans. Vilalta considera que "estem al mateix punt" i que "no hi ha esculls pressupostaris" que expliquin que se segueixi dilatant la negociació que considera que s'hauria de tancar aquesta mateixa setmana.